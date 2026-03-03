Donazione di organi e cultura della solidarietà tra i giovani. Mattinata di sensibilizzazione nelle scuole di Agrigento, dove i rappresentanti delle associazioni AIDO e ADAS hanno incontrato gli studenti per parlare dell’importanza della donazione di organi e tessuti.

Il primo incontro si è svolto all’IPSCT “Gallo”, mentre a seguire, alle ore 11, i volontari hanno incontrato le quinte classi dell’ITET “Leonardo Sciascia” di Agrigento. Gli incontri formativi rientrano in un percorso di informazione e sensibilizzazione sulla donazione di organi, rivolto in particolare ai giovani.

Incontro nelle scuole di Agrigento sulla donazione di organi

Durante gli incontri i rappresentanti di AIDO Agrigento e ADAS hanno illustrato agli studenti il valore della donazione come gesto di grande solidarietà e responsabilità civile, spiegando anche come una scelta consapevole possa contribuire concretamente a salvare vite umane.

Gli studenti hanno seguito con grande attenzione gli interventi e le testimonianze dei volontari, partecipando con domande e riflessioni su un tema delicato ma fondamentale come quello della donazione di organi. Un momento molto partecipato e a tratti anche emozionante.

Soddisfazione è stata espressa anche dalla dirigente scolastica dell’istituto “Gallo – Sciascia”, Giovanna Pisano, che ha sottolineato l’importanza di iniziative come questa all’interno del percorso educativo degli studenti, evidenziando come la scuola abbia anche il compito di formare cittadini consapevoli e sensibili ai valori della solidarietà e della vita.

L’iniziativa ha offerto l’occasione per riflettere sull’importanza di una scelta consapevole e sulla possibilità, attraverso la donazione di organi, di restituire speranza a chi è in attesa di un trapianto.

Segui il canale AgrigentoOggi su WhatsApp