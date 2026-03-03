Giornata dedicata alla prevenzione oncologica in programma di mercoledì 4 marzo, presso diversi presìdi dell’Asp di Agrigento. Per la diagnosi precoce del tumore della mammella, le donne di età compresa tra i 50 e i 69 anni, che non abbiano effettuato la mammografia nell’anno precedente, potranno sottoporsi gratuitamente senza prenotazione né impegnativa del medico di medicina generale, alla mammografia presso le radiologie degli ospedali di Agrigento, Licata e Sciacca dalle ore 8 alle ore 20 e presso le radiologie delle case di Comunità di Agrigento (Ex Poliambulatorio) e di Canicattì (PTA) dalle ore 8 alle ore 14.

Presso tutti i Consultori Familiari del territorio, dalle ore 9 alle ore 13, si svolgerà inoltre, in coincidenza con la Giornata Mondiale contro il Papilloma virus (HPV), un open day per la diagnosi precoce del tumore della cervice uterina: sarà possibile prenotarsi o effettuare direttamente il Pap test (donne di età compresa 25-64 anni) o l’HPV DNA test (donne di età compresa 30-64 anni).

Questa importante giornata coinvolge anche gli uomini, che con le donne di età compresa tra i 50 e i 69 anni, potranno ritirare i kit per la ricerca del sangue occulto nelle feci, strumento semplice e di grande efficacia per la diagnosi precoce del tumore del colon-retto nei punti screening, consultori e farmacie. Il Centro Gestionale Screening dalle ore 9 alle ore 16 effettuerà un open day telefonico per eventuali informazioni e prenotazioni ai numeri: 0922 407829 – 407167 – 407170 / [email protected] La cittadinanza è invitata a partecipare. “La prevenzione salva la vita”, ripetono dall’Asp di Agrigento.

Segui il canale AgrigentoOggi su WhatsApp