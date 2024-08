C’ è il logo di Agrigento Capitale della cultura 2025 sulla nuova maglia dell’Akragas. Questa mattina nel foyer “Pippo Montalbano” del Teatro Pirandello di Agrigento è stata presentata ufficialmente alla stampa la nuova squadra insieme allo staff tecnico e dirigenziale. “Quest’ anno, in cui Agrigento è Capitale della cultura, – ha detto il patron Giuseppe Deni durante la conferenza stampa- vogliamo contribuire a dare un’ immagine positiva di questa città. Occorre mettere da parte polemiche sterili e dissidi interni. Se ci sarà da discutere o affrontare problemi lo faremo in camera caritatis, – ha aggiunto- però basta parlare male della nostra città, portiamo avanti un’ immagine di un’ Agrigento migliore, un’ Agrigento più bella” . Intanto è già iniziata la preparazione atletica della squadra allenata da mister Lillo Bonfatto che dopo la composizione dei gironi di serie D, sarà impegnata in Coppa Italia il prossimo 1 settembre nel derby contro il Licata all’ Esseneto.