La scelta delle vacanze in crociera sta diventando sempre più comune e dalle stime di CLIA (Cruise Lines International Association) sembra che il 2024 sarà un altro anno record per l’Italia.

Fra le motivazioni che hanno reso sempre più popolare questa modalità di vacanza c’è sicuramente il fatto che in una nave da crociera si ha a disposizione una grande varietà di servizi: cinema, spettacoli teatrali, sale da gioco, ristoranti, bar, negozi, palestre, piscine, sale per il wellness, aree relax, cucina sopraffina e, fattore molto importante, una grandissima attenzione ai bisogni dei passeggeri.

Non meno importante è il fatto che tutto è sempre organizzato alla perfezione dallo staff della nave, dalle attività interne fino alle escursioni una volta arrivati nei porti di destinazione.

In sostanza, nessuno stress organizzativo: ci si deve soltanto godere la vacanza sapendo che ogni giorno si scoprirà qualcosa di nuovo.

Una vacanza all’insegna della scoperta: una crociera negli Emirati Arabi

Le navi da crociera, come per esempio quelle di Costa Crociere, offrono una varietà incredibile di destinazioni; in qualsiasi periodo dell’anno è possibile trovare l’offerta che fa al proprio caso.

Fra le tante possibilità, si ricordano le crociere Emirati Arabi, fra le più apprezzate in assoluto. È una scelta di viaggio ideale per tutti coloro che amano la scoperta di mondi diversi, sia dal punto di vista culturale che dello stile di vita.

Le varie tappe di una crociera negli Emirati Arabi offrono l’affascinante contrasto tra palazzi futuristici ed edifici religiosi secolari oppure quello tra centri commerciali modernissimi di stile occidentale e i mercati tradizionali arabi.

Se cerchiamo un’esperienza del genere, il periodo ideale da un punto di vista climatico è quello che va da novembre fino a marzo. Fra le mete più importanti si ricordano Abu Dhabi e Dubai, l’Oman (con le sue bellissime città di Muscat, Salalah e Khasab) e il Qatar (dove si potrà scoprire l’affascinante città di Doha).

Natura, arte, storia e cultura: i Paesi del Mediterraneo

Non c’è alcun dubbio che le crociere Mediterraneo rappresentino una scelta ideale a chi cerca destinazioni turistiche che combinano alla perfezione meraviglie naturali con capolavori artistici, una storia plurimillenaria e culture affascinanti.

Le destinazioni più gettonate di queste crociere sono l’Italia, la Grecia, la Spagna, il Portogallo, la Francia, l’isola di Malta, la Croazia, la Turchia, ecc.

Come si vede sono Paesi che hanno tantissimo da offrire ai visitatori da ogni punto di vista. Si pensi a città come Trieste, Savona, Genova, Roma, Napoli, Barcellona, Ibiza, Malaga, Marsiglia, Dubrovnik, Spalato, Zadar, Istanbul, Bodrum, Smirne e tantissime altre ancora.

Per quanto riguarda il periodo di vacanza, pur trattandosi di mete visitabili in qualsiasi stagione dell’anno, quelle ideali sono la primavera (nel bimestre maggio-giugno) e l’autunno (nel bimestre settembre-ottobre).

Le offerte last minute

Se non si ha la possibilità di pianificare la partenza, esiste la possibilità di fare una vacanza in crociera controllando le tante offerte last minute, vale a dire quelle in cui la prenotazione viene fatta in un momento molto ravvicinato alla data di partenza prevista.

Di norma queste offerte offrono la possibilità di usufruire di sconti particolarmente significativi. Rappresentano anche un’opportunità interessante per tutti coloro che si trovano a disposizione un periodo libero inaspettato e per chi ama fare viaggi in diversi periodi dell’anno.