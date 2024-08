Lo scorso fine settimana i poliziotti del Commissariato di Sciacca, unitamente ai carabinieri del Centro Anticrimine Natura del Comando provinciale di Agrigento, al personale della Capitaneria di porto di Porto Empedocle e ai militari della sezione operativa navale della Guardia di finanza di Porto Empedocle, hanno effettuato dei controlli amministrativi a due stabilimenti balneari nella nota località di Seccagrande – Lungomare Gagarin di Ribera.

In particolare, nel primo dei locali gli operatori hanno riscontrato la mancata esposizione della Scia di somministrazione di alimenti e bevande in violazione dell’articolo 180 del regolamento di esecuzione del TulpsU, comminando la sanzione prevista di 308 euro, e proceduto al sequestro amministrativo di 20 kg. prodotti alimentari e 11,5 kg di prodotti ittici perché sprovvisti di tracciabilità alimentare elevando una multa per un importo pari a 1.500 euro.

Nel secondo esercizio commerciale sono state accertate e contestate la mancanza del titolare al momento del controllo in violazione degli articoli 8 e 17 bis del Tulps, con sanzione irrogata di 1.032 euro e l’inosservanza, da parte del concessionario di struttura balneare, delle disposizioni contenute nell’ordinanza di sicurezza balneare con una sanzione amministrativa di 1.032 euro.

Inoltre sono stati sequestrati 8 kg. circa di prodotti alimentari e ittici perché sprovvisti di tracciabilità alimentare elevando una multa per un importo pari a 1.500 euro. Pertanto, a seguito dei predetti controlli, sono state elevate sanzioni amministrative per un totale di 5.372 euro e successivamente verranno svolti ulteriori accertamenti amministrativi sulla documentazione richiesta in fase di controllo.