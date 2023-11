Una scatola con all’interno cinque panetti di hashish, dal peso di quasi 5 chili, è stata intercettata e sequestrata, ieri mattina, in un ufficio postale privato di Agrigento. Ancora una volta, così come è già accaduto in passato, i carabinieri del nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Agrigento sono riusciti a bloccare il carico di droga.

E’ stata notiziata, naturalmente, la Procura della Repubblica, che ha aperto un fascicolo, con l’ipotesi di reato di traffico di sostanze stupefacenti. La droga potrebbe essere stata acquistata on line. Almeno questa sarebbe la pista investigativa privilegiata. Sulle generalità di mittente e destinatario non trapela alcuna indiscrezione. :Le indagini vanno avanti.