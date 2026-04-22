“Voglio comunicare alla cittadinanza che al momento non è stata organizzata nessuna raccolta fondi a Favara a sostegno della famiglia di Gabriele Vaccaro”. Lo scrive in una nota il sindaco di Favara Antonio Palumbo.

“Mi riferiscono che alcuni soggetti avrebbero chiesto offerte per questo scopo – aggiunge il primo cittadino – volendo anche fare salva la loro buona fede, nulla è stato deciso dai genitori”. “Per questo vi invito a non donare soldi fin quando non vi saranno comunicazioni ufficiali in merito”, conclude Palumbo

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