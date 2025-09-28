L’ansia dell’esordio e il peso del primo appuntamento davanti al proprio pubblico sono stati scacciati soltanto nel finale, quando il colpo da tre punti è arrivato al termine di una partita più difficile del previsto. La Virtus Akragas di Seby Catania bagna il debutto casalingo nel campionato di Promozione con una vittoria sofferta ma dal sapore speciale: a decidere è la rete di Tripoli al 43’ della ripresa, che fa esplodere lo stadio Esseneto.

Davanti a un pubblico numeroso e caloroso, i biancazzurri hanno preso subito in mano le redini del gioco, creando occasioni a raffica con Ten Lopez e con l’esperto Llama, senza però riuscire a sbloccare il punteggio nel primo tempo. Una superiorità evidente, che però rischiava di trasformarsi in frustrazione, soprattutto dopo che il Pro Ragusa, pur rimasto in dieci uomini per l’espulsione di Pianese, ha saputo reggere l’urto dei padroni di casa.

La partita sembrava stregata, con gli attacchi agrigentini respinti uno dopo l’altro. Ma nel momento di massima tensione, quando lo spettro di un pareggio beffardo si faceva largo tra i tifosi, è arrivato il diagonale di Tripoli, entrato dalla panchina con la fame giusta per cambiare la storia del match. Un gol pesantissimo che ha regalato respiro e fiducia all’Akragas, finalmente libera dall’ansia del debutto.

Nel recupero, ancora Tripoli sfiora la doppietta, fermato solo dall’intervento di Cavone che devia in angolo. Poi l’abbraccio finale sotto la curva, con l’Esseneto che può esultare per una vittoria non banale, ottenuta superando difficoltà e insidie tipiche delle prime giornate.

L’Akragas riparte da qui: tre punti, entusiasmo ritrovato e la consapevolezza che il cammino non sarà mai semplice, ma con il sostegno del proprio pubblico ogni ostacolo può essere superato.

ASD Akragas 1 – Pro Ragusa 0

Akrags: 1) Cagnina, 2) Marchica (34’ st Erbini), 3) Fragapane, 4) Scribani (21’ st Indelicato), 5) Cipolla, 6) Noto, 7) Rizzo (13’ st Tripoli), 8) Nobile, 9) Gambino (41’ st Messina), 10) Llama, 11) Ten Lopez. Disponibili: 12) Sansone, 13) Tavella, 14) Messina, 15) Indelicato, 16) Tripoli, 17) Erbeni, 18) Di Maria, All. Sebastiano Catania.

Pro Ragusa: 1) Cavone, 2) Carnemolla (38’ st Scalogna), 3) Russello, 4) Ambrogio, 5) Pianese, 6) Balba, 7) Garufi (41’ st Zarrella), 8) Kodra, 9) Drago (47’ st Denaro), 10) Noukri, 11) Amenta (12’ st Celestre). Disponibili: 12) Ormeni, 13) Scribano, 14) Denaro, 15) Maltese, 16) Fusca, 17) Parrino, 18) Scalogna, 19) Zarrella, 20) Celestre, All. Alessandro Nigro.

Arbitri: Francesco Biondolillo (Pa) e Giusto Leone (Pa).

Marcatori: 42’ st Tripoli.

Note: 12’ pt ammonito Balba, 11’ st Espulso Pianese.

