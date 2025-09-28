Un’emozione unica il concerto di Claudio Baglioni a Lampedusa per l’anteprima del suo “La vita è adesso – GrandTour” che ha visto un’importante affluenza di pubblico: oltre 10 mila persone. Il cantautore romano ha regalato uno spettacolo di circa 3 ore riproponendo cinquant’anni di carriera alternando canzoni recenti e grandi classici che hanno segnato intere generazioni. L’artista ha chiesto e ottenuto di installare un maxi schermo nella piazza della chiesa di San Gerlando, in questi giorni addobbata per la festa della Madonna di Porto Salvo, patrona dell’isola, così da permettere ad anziani e altre persone prive di biglietto di godersi lo spettacolo musicale.

Alla fine del concerto dal molo commerciale si sono alzati in cielo i fuochi d’artificio illuminando il mare lampedusano. E Baglioni ha ringraziato istituzioni e privati che hanno reso possibile l’evento, sottolineando il lavoro dei 250 tecnici e operai del suo staff e di altri 250 professionisti coinvolti in Sicilia. La Questura di Agrigento, in collaborazione con le altre Forze di polizia e gli enti competenti, ha garantito la cornice di sicurezza e ordine pubblico, permettendo lo svolgimento della serata in maniera regolare e serena.

