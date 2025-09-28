Vibonese – Castrum Favara 1-0. Una sconfitta che sa di beffa per il CastrumFavara superato solo nel finale grazie alla rete di Marsico. Equilibrio in campo per tutto il primo tempo, partita che si è giocata a centrocampo senza azioni degne di nota su entrambi i fronti. Nella ripresa, a pochi minuti dalla fine, precisamente all’83’ la rete della vittoria calabrese firmata da Marsico lesto a rubare palla a un difensore e a infilare il portiere Lauritano.

Risultati del campionato di Serie D – Girone I 5° Giornata: Gelbison – Milazzo 1-1; Messina – Paternò 0-0; Ragusa – Nissa 0-0; Savoia – Reggina 1-1; Vibonese – Castrum Favara 1-0; Vigor Lamezia – Sambiase 0-0; Athletic – Città Di Acireale 2-1; Nuova Igea Virtus – Enna 2-2; Sancataldese – Città Di Gela 1-0.

Classifica Serie D – Girone I: Città Di Gela 10 punti; Savoia, Nuova Igea Virtus e Athletic Club Palermo 9; Gelbison, Sambiase, Nissa e Vibonese 8; Castrum Favara e Vigor Lamezia 7; Milazzo 6; Reggina 5; Sancataldese 4; Ragusa, Paternò e Enna 3; Città Di Acireale 1; Messina (-14) -6.

Segui il canale AgrigentoOggi su WhatsApp