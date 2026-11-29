Un passo falso che pesa come un macigno sulla corsa verso la terza salvezza consecutiva. La Castrum Favara cade tra le mura amiche dello stadio “Bruccoleri” sotto i colpi della Sambiase (2-1) e sprofonda al penultimo posto in classifica, ora distante due lunghezze dalla terz’ultima posizione. A nulla è servita la profonda scossa data dalla società negli ultimi giorni, con l’arrivo del ds Tino Longo, di mister Renato Mancini e di sei operazioni di mercato: salutati Fortunato e Tripoli, in gialloblù sono sbarcati Hardes, Vasconcellos, Tolomello e l’attaccante brasiliano Luis Henrique, prelevato dall’Akragas.

Proprio l’ex biancazzurro aveva riacceso le speranze al 49′, trasformando il rigore dell’1-1 dopo il vantaggio ospite firmato da Sueva al 23′ su corner. L’illusione è però durata appena tre minuti, fino al 52′, quando Colombatti ha siglato il definitivo 2-1 per la Sambiase. Nonostante il forcing finale dei ragazzi di Mancini, il risultato non è più cambiato. La strada ora è tutta in salita, ma per i gialloblù il traguardo salvezza resta ancora alla portata.

I risultati del campionato di serie D – girone I, 14° giornata: Castrum Favara – Sambiase 1-2; Nissa – Athletic Club Palermo 5-2; Ragusa – Enna 3-1; Reggina – Siracusa 0-0; Trapani – Gela 2-0; Vibonese – Licata 1-0; Vigor Lamezia – Modica 0-0; Avola – Milazzo 1-0; Nuova Igea Virtus – Digiesse PraiaTortora 3-1.

Classifica serie D – girone I: Vibonese 33; Reggina 30; Sambiase 29, Avola 26, Nuova Igea Virtus 23; Digiesse PraiaTortora e Milazzo 20; Siracusa (-7) e Nissa 19; Athletic Club Palermo e Licata 18; Gela (-1) 17; Trapani (-5) e Modica 14; Vigor Lamezia 11; Ragusa 9; Castrum Favara 8; Enna 6.

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