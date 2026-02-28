Un cadavere è stato rinvenuto a pochi metri dalla spiaggia di Punta Bianca-contrada Drasy in una zona difficile da raggiungere via terra per la presenza di una scogliera. A segnalarlo al 112 è stato un turista.

Sul posto sono accorsi i carabinieri del nucleo Operativo e Radiomobile, i vigili del fuoco del Comando provinciale e il personale sanitario di un’ambulanza del 118. I pompieri via mare, con una piccola imbarcazione, hanno recupero il corpo in avanzato stato di decomposizione e mancante di alcune parti.

Non si esclude possa trattarsi di uno dei migranti morti durante la traversata nel Mediterraneo nei giorni del ciclone Harry. Il cadavere sarebbe in avanzato stato di decomposizione.

