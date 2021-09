Akragas vincente: contro Sciacca è 3-1 (VIDEO)

Esordio perfetto, domenica 12 settembre, in campionato per l’Akragas che supera 3-1 lo Sciacca allo stadio Esseneto di Agrigento. I biancoazzurri sbloccano il derby con un calcio di rigore realizzato da Costantino. Nella ripresa il pareggio dello Sciacca con Idoyaga. A 15 minuti dalla fine l’Akragas segna due reti in contropiede con Lukas Corner prima e Cipolla dopo. Partita bella e avvincente, giocata a viso aperto da entrambe le formazioni.

L’ intervista del post gara a Giuseppe Anastasi allenatore Akragas.