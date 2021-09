Amministrative, Fdi e Onda a sostegno di Sciabarra’

Fratelli d’Italia sosterrà il candidato sindaco Cesare Sciabarrà alle prossime elezioni a Canicattì. “Il Consiglio Direttivo di Partito- si legge in una nota- alla presenza del Commissario provinciale Calogero Pisano, ha preso atto che ad oggi l’unico progetto politico davvero alternativo in città rispetto alle amministrazioni precedenti guidate dalle sinistre ritenute certamente fallimentari , che si inquadra senza dubbio nell’area politica del centrodestra di cui saremo responsabilmente e coerentemente rappresentanti, e’ quello del candidato sindaco Sciabarrà”.

Anche il gruppo Onda ha deciso di appoggiare Cesare Sciabarrà. “La sua candidatura- dichiara il deputato Carmelo Pullara- che tutti a Canicatti conoscono per le battaglie civili e la libertà dell’agire, e’ l’unica di rottura rispetto all’immobilismo ed allo sfacelo nel quale Canicattì è stata relegata negli ultimi decenni dopo avere per anni rappresentato in provincia e non solo punto di riferimento economico e produttivo.

Siamo certi che Cesare Sciabarrà per le sue caratteristiche saprà servire la città di Canicattì e non servirsi di Canicattì. Su questo punto fondamentale ci siamo ritrovati e deciso di affrontare la prossima campagna elettorale e ci auguriamo anche i 5 anni di amministrazione a venire.”