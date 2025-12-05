Si getta in mare per togliersi la vita, ma un passante notando la scena, ha immediatamente chiamato il 112. I poliziotti del Commissariato di Licata sono intervenuti in maniera fulminea, riuscendo a salvare un sessantenne in una spiaggia tra il centro agrigentino e Gela. Uno degli agenti si è tuffato in acqua e ha raggiunto l’uomo, ormai in balia delle onde, trascinandolo a riva. Sul posto è intervenuta anche un’ambulanza del 118, che ha trasferito l’uomo all’ospedale San Giacomo d’Altopasso per le cure necessarie.

