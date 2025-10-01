Il Comitato di quartiere “Cannatello”, attraverso il suo coordinatore Giovanni Alba, segnala una situazione di estrema criticità e pericolo per la pubblica incolumità in numerose strade urbane del territorio, tra cui: lungomare di Fiumenaro, via dei Fiumi, viale Cannatello, via degli Imperatori, viale dei Giardini, via Farag, via Rita Gibilaro e via Teatro Tenda. In queste arterie, densamente popolate e trafficate, si registrano profondi cedimenti del manto stradale, buche, avvallamenti e dissesti che mettono a rischio la sicurezza di automobilisti, motociclisti, ciclisti e pedoni.

In via dei Fiumi, quasi all’incrocio con via Cavaleri Magazzeni, si segnala una buca mai riparata, da cui è cresciuta perfino una pianta alta oltre un metro, emblema di totale abbandono. In via Teatro Tenda e sul lungomare di Fiumenaro si sono aperte voragini che compromettono gravemente la viabilità. Anche via Farag, via Rita Gibilaro, via Cavaleri Magazzeni e via degli Imperatori mostrano segni evidenti di dissesto, con tratti stradali deformati o pericolosamente ceduti.

“Particolare preoccupazione – si legge nel comunicato stampa – suscita il comportamento scorretto di molti automobilisti presso la rotonda “Maestri del Lavoro” in via Magellano, dove manovre pericolose e la scarsa visibilità dovuta alla vegetazione incolta creano una situazione ad altissimo rischio incidenti”.

Il Comitato ha richiesto:

Un sopralluogo tecnico urgente da parte degli uffici comunali e, se necessario, dell’Aica; La messa in sicurezza temporanea dei punti più pericolosi; Lavori strutturali di ripristino delle strade, incluse le sottostrutture; Una migliore segnaletica stradale nei tratti critici.

“La presente segnalazione – si legge nella nota – è stata inviata anche alla Prefettura di Agrigento per opportuna conoscenza. Si auspica un intervento immediato da parte delle autorità competenti per evitare il ripetersi di incidenti, come purtroppo già accaduto in passato”.

