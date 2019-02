Akragas – Salemi 3-1, Giovanni Falsone in sala stampa

Vittoria di carattere per l’Olimpica che all’Esseneto stende il Salemi al termine di una partita iniziata in salita. La squadra di Falsone va sotto nei primi minuti grazie ad un rigore trasformato dagli ospiti. Ma i biancoazzurri non perdono la testa e giocano una partita ordinata e colpendo gli avversari con incursioni esterne. La rete del pareggio arriva su calcio d’angolo. Il bomber Santangelo è il più lesto di tutti a sfruttare un cross al bacio di Settecase. Il numero 10 dell’Akragas è stato il migliore in campo. La squadra di Giovanni Falsone sulle ali dell’entusiasmo prova a spingere sull’acceleratore e trova la rete del vantaggio. E’ ancora Santangelo a mettere alle spalle di Ilario. Il numero nove akragantino si conferma bomber di razza. Sfrutta un cross dalla destra e impatta la palla di testa spedendola alle spalle dell’incolpevole estremo difensore avversario. Nella ripresa il Salemi alza subito il baricentro e prova a rimettere la partita in parità. Le ambizioni dei giallo rossi però si spengono sulla traversa. L’Olimpica si chiude in modo ordinato e prova a colpire in contropiede. Proprio da una ripartenza arriverà la rete del definitivo 3-1. E’ ancora Settecase a saltare avversarsi come birilli. Il fantasista dell’Olimpica ha classe ed esperienza. Fa salire la squadra, supera avversari, mette in mezzo un pallone al bacio. La palla finisce sui piedi di Cimino che batte ancora Ilario facendo scoppiare di gioia il pubblico dell’Esseneto che sta ritrovando gioie ed entusiasmo. Adesso L’Olimpica sale al sesto posto in classifica ed avvicina la zona playoff. Il Salemi, in virtù dei risultati dagli altri campi scivola al terzo posto. Prossimo appuntamento per i biancoazzurri sul campo della Don Bosco, mentre il Salemi ospita la Folgore Castelvetrano.

Tabellini

Olimpica Akragas 3

Salemi 1

Marcatori: pt 13′ Pisciotta, 29′ pt, 41′ pt Santangelo, 93′ st Cimino.

Olimpica Akragas: Anzalone, Kujabi, Ortugno, Castaldo, Lo Curto, Puccio, La Rocca, Maniscalco, Settecase, Falsone.

A disp.: Altamore, Daoudi, Trupia, Parlapiano, Incardona, Chiazzese, Coniglio, Cimino, Nobile. All. : Falsone

Salemi: Ilario, Blunda, Sammartano, Li Causi, Lombardo, Gandolfo, Demma, Abate, Rustico, Pisciotta, Erbini.

A disp.: Fici, Camara, Pio Licari, Bonomo, Gucciardi, Simone, Bonino. All. : Putaggio

Arbitro: Michele Buzzone di Enna