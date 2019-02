Ignoti, approfittando dell’assenza del proprietari, sono entrati dopo aver forzato una finestra all’interno di una abitazione ubicata in un vicolo nei pressi di via Santa Maria dei Greci, in pieno centro storico.

I malviventi hanno portato via tutti gli oggetti di valore: monili in oro e, a quanto pare, anche un tablet. Ingente il bottino.

A fare l’amara scoperta i proprietari a cui non è rimasto altro che avvertire i carabinieri che hanno effettuato un sopralluogo e avviato le indagini.