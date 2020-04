Akragas “società non stabile economicamente”, esplode la polemica

Comunicato stampa del 30 aprile 2020 – “La società ASD Akragas 2018, con in testa il suo presidente Giovanni Castronovo, in merito alle dichiarazioni rilasciate dal Direttore Sportivo del Real Siracusa Belvedere Giuseppe Palumbo al giornale “La Sicilia” non comprende a quale titolo abbia tirato in ballo la nostra società considerando che figuriamo in un girone diverso dalla sua squadra. Il signor Palumbo non conosce bene la nostra realtà. Non riusciamo a comprendere quale sia la sua fonte di informazione etichettando l’Akragas come “società non stabile economicamente”. Le reputiamo come offese gratuite che denigrano la nostra società, la nostra città e i nostri tifosi e che rispediamo al mittente perché assolutamente infondate. Ci riserviamo di tutelarci nelle sedi opportune”