Agrigento: mons. Montenegro, chiesto io nomina coadiutore – VIDEO

“Sono stato io a parlare con il Papa. Riducendosi la mia presenza ad Agrigento, per evitare che si creino dei mesi di vuoto perche’ il vescovo dovra’ andar via e ne dovra’ arrivare un altro e quindi la vita pastorale ne risentira’, ho chiesto di poter avere un coadiutore per poter vivere insieme questi mesi. Alla mia scadenza io andro’ via e lui continuera’”. Lo ha annunciato l’arcivescovo di Agrigento, il cardinale Francesco Montenegro, in merito alla nomina di monsignor Alessandro DAMIANO quale arcivescovo coadiutore di Agrigento. “Ci fa piacere accogliere questo nostro fratello che restera’ a servizio di questa Diocesi – ha aggiunto Montenegro – . Io avro’ la gioia di condividere l’ultimo pezzettino del cammino insieme a lui”.

