Nonostante un ritardo evidente rispetto alla pianificazione iniziale, è stato scelto il gruppo “Tiromancino” per l’evento di Capodanno nella piazza del comune di Agrigento. Pur non essendo di rango internazionale come alcuni dei grandi nomi che si esibiscono in altre importanti città italiane, gli artisti hanno dimostrato la loro bravura nel corso degli anni. La loro esibizione sarà seguita da un dj set, dando così il benvenuto al 2024 in Piazza Marconi con una serata dedicata a Federico Zampaglione e al suo storico gruppo.

I “Tiromancino” hanno già calcato diverse volte i palchi della provincia, ricordando un evento particolarmente memorabile a Porto Empedocle durante l’amministrazione Firetto nel 2011.

La decisione di scegliere il gruppo romano è stata presa dalla giunta di Franco Miccichè, dopo aver valutato varie proposte seguite alla manifestazione di interesse. Alcune proposte, come quella che coinvolgeva numerosi dj agrigentini, concludendo con lo spettacolo di Clementino, sono state accantonate.

L’approvazione dell’amministrazione non è stata senza discussioni, soprattutto considerando i dissensi emersi la scorsa estate per lo spettacolo di Elettra Lamborghini. Durante il Question time dei giorni scorsi in Consiglio comunale, in risposta alla richiesta della consigliera della Dc Roberta Zicari, l’assessore allo Sport e Spettacolo Costantino Ciulla ha specificato che “il Comune non ha contribuito economicamente al concerto” e, riguardo alla società promotrice, ha aggiunto: “Posso verificarlo, non c’è nulla da nascondere”. Mentre Firetto chiede di conoscere ancora il rendiconto dello scorso capodanno.

L’arrivo a questa decisione sembra essere stato travagliato, confermando così le difficoltà incontrate anche in passato nell’organizzazione di eventi di questo genere nel contesto amministrativo di Agrigento.