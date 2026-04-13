Sfida infinita: Akragas e Priolo, il duello continua anche in Coppa

Sfida infinita tra Akragas e Priolo che, oltre a rincorrersi in campionato, adesso si ritroveranno di fronte anche nella semifinale di Coppa Italia Promozione. Un incrocio che sa di destino e che aggiunge un nuovo capitolo a un confronto che sta segnando l’intera stagione.

Il sorteggio, tenutosi questa mattina nella sede del Comitato Regionale della Lega Nazionale Dilettanti, ha infatti messo ancora una volta una di fronte all’altra la formazione biancazzurra e quella siracusana. L’andata si giocherà mercoledì 22 aprile al Totò Russo di Aragona, mentre il ritorno è previsto a Priolo, in data ancora da definire.

Nell’altra semifinale si affronteranno Santa Venerina e Partinico, anche in questo caso con gara d’andata fissata per il 22 aprile.

“Abbiamo partecipato al sorteggio secondo le modalità stabilite e ci ritroviamo ancora davanti la squadra siracusana. Evidentemente era destino. Loro stanno festeggiando il successo in campionato e a loro vanno i nostri complimenti: bisogna riconoscere che sono stati davvero bravi. Resta però il fatto che noi, con gli stessi punti conquistati, saremmo primi con un margine significativo in tutti gli altri gironi. Adesso ci prepariamo a questa semifinale perché, come sottolineato sin dall’inizio della stagione, vincere la Coppa significherebbe conquistare la promozione in Eccellenza. Questo resta il nostro obiettivo”. A commentare l’esito del sorteggio è il direttore generale dell’Akragas, Giancarlo Rosato:

Una doppia sfida che si preannuncia carica di tensione e significati, tra ambizioni, rivincite e la voglia, per l’Akragas, di trasformare questa stagione in qualcosa di concreto.

Foto Comitato Lega Nazionale dilettanti Sicilia

Si è svolto questa mattina presso la Sala Consiglio della sede del Comitato Regionale Sicilia della LND, a Ficarazzi (Palermo), alla presenza del presidente Sandro Morgana, il sorteggio per stabilire gli accoppiamenti e l’ordine di svolgimento delle gare delle semifinali della Coppa Italia di Promozione – Memorial “Orazio Siino” 2025-26, giusto quanto stabilito con il C.U. n. 59 del 12 Settembre 2025.

Dopo i saluti alle società presenti in sala il presidente regionale, con la lettura del verbale assembleare, ha dato inizio all’effettuazione del sorteggio. Con lui erano presenti Wanda Costantino, segretario del CR Sicilia, e Gianni Cutrera, dell’ufficio Attività agonistica.

Questi gli accoppiamenti (le date verranno comunicate successivamente)

VIRTUS AKRAGAS -FC PRIOLO GARGALLO

ATLETICO PARTINICO -CALCIO SANTA VENERINA

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