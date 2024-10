Oggi, l’Akragas in campo contro l’Acireale in una partita cruciale per la salvezza. La sfida, che si sta giocando allo stadio “Aci e Galatea”, si annuncia intensa e decisiva per le aspirazioni della squadra di Calogero Bonfatto.

In un momento delicato della stagione, Bonfatto ha scelto di escludere dalla formazione titolare Simone Lo Faso, una decisione che ha suscitato sorpresa tra i tifosi e gli addetti ai lavori. Sarà interessante vedere come questa scelta influenzerà la dinamica della squadra in campo.

L’Akragas schiera una formazione che punta sulla determinazione e sul talento, con Dregan Stefan Alex tra i pali, supportato da una linea difensiva composta da Da Silva Joao Afonso, Meola Francesco e Rechichi Angelo, Di Stefano Samuele, Violante Dario e Palazzolo Nicolo. In mezzo al campo e Santapaola Pietro Junior, Di Rienzo Michele e Grillo avranno il compito di gestire il gioco, mentre l’attacco sarà guidato da Leveh Eyram.

In panchina, Bonfatto ha a disposizione Gerlero Simone, Portella Gino Andrea, Iddi Hamza, Sinatra Ridolfo, Ferrigno Flavio, Riggio Rocco, Prestigiacomo Riccardo e Christopoulos Efthymios, pronti a entrare in campo per dare il loro contributo.

