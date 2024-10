. È il quadro che emerge sui lavori di manutenzione dele del, due arterie cruciali per la viabilità della zona. I segretari della– che, peraltro, non hanno incluso il, forse per evitare di allungare ulteriormente un elenco già fin troppo esteso di opere ferme o incompiute – si dicono preoccupati per il futuro di queste infrastrutture, con il rischio che uno dei principali appaltatori possa abbandonare il progetto. “Se dovesse concretizzarsi questa voce, questo territorio sarebbe costretto a prolungare ancora la suaper una manutenzione che va avanti da decenni,” spiegano Cosca e Buscemi.

Il viadotto Akragas, realizzato tra il 1967 e il 1970, fu chiuso nel marzo 2015 a causa di ingenti danni strutturali, dando il via a un progetto di messa in sicurezza e ristrutturazione dei piloni. I lavori, avviati nel 2017, hanno portato a una parziale riapertura nel giugno 2021, con la promessa di un completamento entro il 2023. Tuttavia, oggi non esiste ancora una data certa per la riapertura definitiva.

Il sindacato punta il dito anche sui lavori del Viadotto Re di Porto Empedocle, altra infrastruttura che attende interventi significativi. Le voci di progetti come la pista ciclabile in contrada Marinella, a Porto Empedocle, si sono affievolite, e i risultati sono ben lontani da una concreta realizzazione. “La stagione turistica è ormai alle spalle, ma i problemi che incombono per la prossima non lasciano ben sperare,” continuano Cosca e Buscemi, riferendosi alle aspettative disattese di una gestione più rapida e risolutiva dei lavori.

Opere Incompiute e Mancanza di Visione: In Sicilia, l’elenco delle infrastrutture rimaste incomplete è lungo, e oltre ai viadotti, la situazione include strade dissestate, parcheggi pluripiano abbandonati e progetti di depurazione rimasti sulla carta. Un esempio eclatante è l’itinerario Gela-Agrigento-Castelvetrano, un’opera tanto attesa quanto irrealizzata, simbolo di una Sicilia incompiuta che continua a deludere le aspettative della cittadinanza.

Con l’avvicinarsi di Agrigento Capitale Italiana della Cultura 2025, la Fillea e la Cgil lanciano un appello per dare una svolta a questa situazione e garantire che le opere fondamentali siano concluse in tempo. “È necessario accelerare i lavori e avviare tutte le iniziative che possano portare dignità e prestigio alla nostra provincia,” concludono i sindacalisti, che auspicano anche un uso strategico dei fondi del PNRR per ridare vita a infrastrutture cruciali per il territorio.

Segui il canale AgrigentoOggi su WhatsApp