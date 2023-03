Akragas, Semenzin e Barrera invitano i tifosi allo stadio

Il duo argentino dell’Akragas, Gaston Semenzin e Juan Barrera, tra i protagonisti della partita di domenica scorsa contro Pro-Favara, parlano della vittoria che, dicono, ha lasciato tanta sicurezza: “Era una sfida difficile e sentita. Abbiamo portato i tre punti a casa e si respira una bella aria, c’è tanta energia” dice Semenzin. “Siamo uniti e ci prepariamo per la partita di domenica prossima contro la Mazarese che punta ai play off. Noi siamo convinti che anche il nostro pubblico ci accompagnerà , aspettiamo tutti all’Esseneto” dice Barrera. Per domenica 5 marzo, indetta la giornata biancoazzurra in occasione della partitissima Akragas-Mazarese, 24esima giornata del campionato di Eccellenza girone A. Fischio d’inizio alle ore 15, allo stadio Esseneto di Agrigento. La Società ricorda ai tifosi che non saranno validi gli abbonamenti e invita a non chiedere ingressi di favore.