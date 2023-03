UilTcs: proclamato lo sciopero dei lavoratori dell’hotspot di Lampedusa

Dopo avere proclamato lo stato di agitazione, adesso è stato proclamato, per il prossimo 15 marzo lo sciopero di tutto il personale che opera all’interno dell’hotspot di Lampedusa. In una missiva indirizzata alla società che gestisce la struttura e per conoscenza al prefetto di Agrigento, alla Commissione di garanzia ed al questore di Agrigento, la UilTucs ha informato che il personale non può continuare ad operare in situazioni di gravi inadempienze poste dalla stessa società.

“Le condizioni lavorative dei professionisti e degli operatori – si legge nella nota del sindacato – non sono accettabili viste le condizioni igienico sanitarie in cui sono costretti a sottostare per la massiccia presenza di immigrati”.

Bisogna ricordare che l’hotspot può contenere fino ad un massimo di 250 persone, ma con i continui arrivi, le presenze sono quasi sempre superiori al migliaio.

“Gli stessi professionisti ed operatori – si legge ancora nella nota della UilTucs – non dispongono, nemmeno, di idonee attrezzature. Dopo avere proclamato, lo scorso 20 febbraio, lo stato di agitazione nulla è stato fatto, pertanto siamo costretti a proclamare una giornata di sciopero di tutto il personale, ma rimaniamo disponibili per l’esperimento preventivo di raffreddamento e di conciliazione”.