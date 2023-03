Costruzione di un impianto di smaltimento rifiuti ad Aragona, il Cartello sociale scrive all’amministrazione

Con una lettera indirizzata al Presidente del Consiglio Comunale e al Sindaco del comune di Aragona, i componenti del Cartello Sociale della provincia di Agrigento hanno avanzato formale richiesta di convocazione di una seduta del consiglio comunale aperto riguardo la volontà dell’amministrazione comunale di concedere una variante urbanistica per consentire la costruzione di un impianto di smaltimento rifiuti. A tal proposito, i componenti del Cartello Sociale avvertono la necessità di acquisire gli opportuni aggiornamenti in merito. E scrivono: “Considerando anche che nessuna informazione finora ha raggiunto i cittadini sulla natura, le dimensioni e l’impatto ambientale che l’impianto potrebbe avere sul centro abitato, sul vicino ospedale e sulla non distante scuola e sulla stessa area industriale, si fa pertanto formale richiesta di una convocazione di una seduta del consiglio comunale aperto in modo da dare vita ad un confronto con le associazioni, le forze sociali, i cittadini e tutti i portatori di interesse del territorio in modo da ricevere, alla presenza della ditta interessata alla costruzione dell’impianto, le indispensabili notizie e potere rassicurare l’intera popolazione.”