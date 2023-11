Scappa dalla teca sistemata nell’abitazione di un giovane collezionista e si intrufola nella casa dei vicini. Momenti di paura nel quartiere di Villaggio Mosè, dove una famiglia di agrigentini si è ritrovata, all’improvviso, davanti agli occhi un pitone lungo un metro e mezzo.

Lanciato l’allarme, nell’abitazione in cui si era nascosto il pitone sono accorsi più soccorritori che per oltre due ore hanno provato a catturare il rettile. Cosa che, poi, per fortuna, è avvenuta. Il serpente non è velenoso, ma potrebbe strangolare una persona, provocando la morte per arresto circolatorio.

Anche il proprietario del rettile è accorso nell’abitazione, dove il pitone si era intrufolato grazie ad una finestra lasciata aperta, ed è stato proprio il giovane a recuperarlo. Sulla posizione del giovane agrigentino sono adesso in corso verifiche. Rischia una denuncia per omessa custodia di animali.

(Foto archivio)