“L’ugenza delle urgenze di questa città è chiudere definitivamente la stagione troppo lunga dei duelli verbali e degli attacchi volgari a raffica, per aprirne una che dia la priorità alla progettazione di un futuro diverso, al confronto in città, sul lavoro che manca e mette in fuga i giovani, sul costo e sulla qualità della vita, sui servizi che mancano, sull’opacità della politica, sulle clientele che scalzano la legalità”. Lo scrive il portavoce dall’Area Progressista di Agrigento, Nuccio Dispenza, tornando su un tema sul quale aveva già fatto un articolato intervento, sottolineando anche i ritardi e le responsabilità della politica.

“La città e gli agrigentini si dimostrano migliori di quanto continui a mostrarsi la vecchia politica. Per questo, l’Area Progressista, nata in estate, in città, si pone all’opposto e al contrario di chi vorrebbe perpetrare questo clima; che mai potrà essere condiviso, nel merito e nelle forme. Clima – prosegue la nota – che è utile solo a guastare ogni ipotesi di crescita e a chi può temere l’unica vera novità del quadro politico agrigentino: l’Area Progressista, unita e alternativa alle vecchie famiglie politiche”.

