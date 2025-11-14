Akragas–Scicli, domenica ad Aragona: il “Totò Russo” diventa la nuova casa biancazzurra (per ora)

L’Akragas cambia casa, almeno per qualche settimana. La sfida di domenica 16 novembre contro lo Scicli non si giocherà allo stadio Esseneto, ma allo Stadio Comunale “Totò Russo” di Aragona, che ospiterà i biancazzurri per consentire il regolare proseguimento dei lavori di ammodernamento ed efficientamento energetico dell’impianto agrigentino.

I lavori in corso all’Esseneto, infatti, non permettono di utilizzare la struttura, rendendo necessario un trasferimento temporaneo per garantire la continuità del campionato. Aragona diventa così la soluzione più immediata e funzionale, trasformandosi – almeno per il momento – nella nuova casa dell’Akragas.

Per venire incontro ai sostenitori, la società ha chiesto e ottenuto il posticipo del calcio d’inizio alle ore 15, così da facilitare l’affluenza e rendere più agevole lo spostamento verso lo stadio aragonese.

Domenica, dunque, l’Akragas scenderà in campo in una cornice diversa, ma con la stessa determinazione di sempre. E ad Aragona il grido biancazzurro proverà a risuonare forte: la squadra c’è, e chi ama questi colori non farà mancare il proprio sostegno.

L’Akragas ha ringraziato il Comune di Aragona, l’ASD Aragona Calcio e il presidente Luigi Morreale per la grande disponibilità e l’attenzione riservata alla nostra società in questa fase di transizione. Una collaborazione preziosa, che conferma i valori di rispetto e sostegno reciproco tra realtà sportive del territorio, e invita i tifosi a sostenere la squadra anche in questa nuova, seppur temporanea, cornice.

