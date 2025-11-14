L’ultima giornata della 47a edizione dell’Efebo d’Oro Film Festival ad Agrigento si apre alle ore 20 presso il Cinema Concordia con la Consegna del Premio del Concorso internazionale “Efebo d’Oro”, per il miglior film tratto da un’opera letteraria. Il Festival saluta il suo pubblico con l’anteprima siciliana di Pirandello – Il gigante innamorato (2025), docufiction di Costanza Quatriglio realizzata in occasione del 90esimo anniversario della morte di Luigi Pirandello, in anteprima siciliana e reduce dalla Festa del Cinema di Roma. Otto donne della vita di Pirandello prendono la parola, intrattenendo dirette conversazioni con lo spettatore: la madre, le compagne, le amanti, la figlia. Non sono testimoni di un processo, ma occasioni di pluralità. Prospettive diverse sulla vita del grande scrittore e drammaturgo agrigentino per una struttura cinematografica immersiva, che tramite costumi e scenografie di fine Ottocento e inizio Novecento dà voce a chi non l’ha mai avuta, o l’ha avuta solo parzialmente. Luigi Pirandello si aggira come fantasma tra le parole di attrici come Gioia Spaziani, Ester Pantano, Matilde Gioli e Donatella Finocchiaro, mentre la società patriarcale del tempo si manifesta come portatrice inesauribile di disparità fra uomo e donna. Saranno presenti in sala la regista e gli attori Gioia Spaziani e Gaetano Aronica.

