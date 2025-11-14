Verdura Resort incoronato “Europe’s Best Golf Hotel”

Il riconoscimento ai World Golf Awards 2025 conferma l’eccellenza siciliana nel turismo golfistico

Sicilia, 14 novembre 2025 – Il Verdura Resort, prestigiosa struttura della catena Rocco Forte Hotels, è stato premiato come Europe’s Best Golf Hotel ai World Golf Awards 2025. Un riconoscimento che consolida la reputazione del resort come una delle destinazioni più importanti del continente per il golf e l’ospitalità di lusso.

Giunti alla loro 20ª edizione, i World Golf Awards celebrano le eccellenze del turismo golfistico internazionale, rendendo omaggio a resort e campi che stabiliscono gli standard di qualità e servizio. Parte integrante dei World Travel Awards, sono considerati tra i riconoscimenti più prestigiosi nel settore

Situato sulla costa sud della Sicilia, il Verdura Resort è stato ideato da Sir Rocco Forte e progettato da Olga Polizzi. L’architettura, raffinata e sostenibile, si integra armoniosamente con il paesaggio mediterraneo, grazie all’uso di materiali naturali e edifici a basso impatto ambientale.

“Questo premio riconosce l’eccezionale dedizione del nostro team,” ha dichiarato Sir Rocco Forte, Chairman di Rocco Forte Hotels. “Al Verdura, l’impegno verso l’eccellenza si riflette in ogni esperienza offerta ai nostri ospiti.”

Il resort si estende su 230 ettari di uliveti e costa, con 203 camere e suite dotate di terrazza privata vista mare e 20 ville esclusive.

Tra le strutture:

Due campi da golf da campionato a 18 buche.

Un percorso a 9 buche par 3 firmato Kyle Phillips .

. Sette ristoranti e quattro bar.

Spiaggia privata, campi da tennis e padel.

Golf e sport

I campi East Links e West Shore sono rinomati per le condizioni impeccabili e le spettacolari vedute sul Mediterraneo. Il resort ospita una Golf Academy moderna e l’unico Performance Institute in Italia approvato dal circuito European Tour.

Benessere e gastronomia

Al centro dell’offerta wellness si trova la Irene Forte Spa, con piscine talassoterapiche, sauna finlandese, hammam e trattamenti basati su ingredienti biologici coltivati localmente.

La ristorazione riflette il patrimonio culinario siciliano:

Zagara propone piatti regionali eleganti.

propone piatti regionali eleganti. Liolà offre l’atmosfera autentica di una trattoria.

offre l’atmosfera autentica di una trattoria. Amare serve pesce fresco direttamente sul mare.

Novità 2025

Per la prima volta, il Verdura Resort aprirà i suoi campi da golf anche in stagione invernale, accogliendo i giocatori nei fine settimana con accesso al Pro Shop, Clubhouse Lounge e lezioni private o di gruppo.

