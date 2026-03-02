Ha aggredito la compagna nel corso di un litigio. Un trentacinquenne di Licata è stato denunciato, in stato di libertà, alla Procura della Repubblica di Agrigento, per maltrattamenti in famiglia. A raccontare alle forze dell’ordine quanto aveva vissuto è stata la compagna, una trentenne anche lei licatese.

L’uomo, l’altro giorno, dopo insulti e minacce avrebbe alzato le mani. E la donna ha chiesto “aiuto” alle forze dell’ordine. Gli uomini in divisa dopo avere raccolto il racconto e la denuncia, a conclusione di una breve attività d’indagine, hanno denunciato il compagno.

