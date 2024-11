Non c’è fortuna in casa Akragas. Alla vigilia dell’attesa sfida con il Paternò, un imprevisto ha costretto al rinvio del match valido per la 13^ giornata del campionato di Serie D, girone I. Il direttore di gara, Lorenzo Montefiori di Ravenna, ha infatti accusato un malore improvviso mentre si trovava ancora negli spogliatoi.

Il giovane arbitro è stato prontamente soccorso dai sanitari dell’Akragas e, sebbene le sue condizioni siano apparse buone, è stato accompagnato in ospedale per accertamenti di routine, come misura precauzionale.

Nel frattempo, i giocatori delle due squadre avevano iniziato il riscaldamento, ma il clima di incertezza è stato sciolto solo con l’ufficialità del rinvio, giunta poco dopo. Il match sarà riprogrammato in data da definirsi.

L’accaduto ha lasciato tutti con il fiato sospeso, ma la notizia rassicurante sullo stato di salute dell’arbitro ha permesso di tirare un sospiro di sollievo. Resta ora da stabilire quando si potrà recuperare questa importante sfida di campionato.

