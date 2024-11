Un’esperienza enogastronomica esclusiva: la bisteccheria Black Bull ospita la cantina Tasca d’Almerita per un Percorso Guidato il 4 dicembre La bisteccheria Black Bull annuncia con entusiasmo un evento straordinario: il prossimo 4 dicembre, in collaborazione con la rinomata cantina Tasca d’Almerita, sarà proposto un esclusivo Percorso Guidato per gli amanti della carne e del vino di qualità.

La serata offrirà ai partecipanti un viaggio sensoriale attraverso un menu di 7 portate, curato nei minimi dettagli per celebrare l’incontro tra sapori di terra e raffinate etichette.

Il menu si aprirà con antipasti gourmet, tra cui carpacci, bruschette con carne battuta al coltello e Jamon Serrano, per poi proseguire con un trio di carni selezionate che include tagli giovani e frollati, fino a chiudersi con un delizioso dolce. Ogni portata sarà accompagnata da un vino della cantina Tasca d’Almerita, sapientemente selezionato per esaltarne i sapori e completare l’esperienza degustativa.

Special Guest: la serata vedrà la partecipazione del Brand Ambassador di Tasca d’Almerita, che guiderà gli ospiti alla scoperta delle caratteristiche e della storia dei vini proposti, offrendo approfondimenti esclusivi e aneddoti legati alla cantina.

Posti limitati e prenotazione obbligatoria

Per garantire un’esperienza intima e personalizzata, i posti disponibili saranno limitati. È dunque richiesta la prenotazione anticipata.

Dettagli evento:

Data : 4 dicembre ore 20

: 4 dicembre ore 20 Luogo : Bisteccheria Black Bull , via Roma 55 Comitini AG

: Bisteccheria , via Roma 55 Prenotazioni: 3801406263

Non perdete l’occasione di vivere un evento unico, che celebra il meglio della tradizione gastronomica e vinicola italiana.

Per ulteriori informazioni e prenotazioni, contattare:

Pietro Macaluso – 3801406263

