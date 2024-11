Un incendio è divampato questa mattina in un’abitazione situata all’ultimo piano di una palazzina di via Tacito, nei pressi della più nota via Olanda, a Favara. Sul posto sono intervenute diverse squadre dei vigili del fuoco del Comando provinciale di Agrigento e dei distaccamenti della provincia, che, dopo ore di lavoro, sono riuscite a domare il rogo.

Alcuni residenti sono stati costretti a rifugiarsi sul tetto. Grazie all’intervento dei pompieri, sono stati tratti in salvo senza conseguenze fisiche. Fortunatamente, nessuno ha riportato ferite. Per circoscrivere le fiamme, i vigili del fuoco hanno dovuto abbattere una parete di un immobile adiacente.

Le cause dell’incendio non sono ancora state accertate, e sono in corso ulteriori verifiche per determinare l’origine del rogo.

