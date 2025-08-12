Sette anni fa a Favara spariva nel nulla Gessica Lattuca, madre di 4 figli. Inutili le ricerche, zero collaborazione della cittadinanza e indagini ferme. Oggi il sindaco di Favara Antonio Palumbo ha voluto, con un post, ricordare la giovane donna ma anche per denunciare, in un certo senso, dell’assenza di testimonianze da parte dei cittadini. “Cara Gessica, non so se leggerai queste righe. Non sappiamo, purtroppo, se sei ancora tra noi o se non più. Se ritornerai per abbracciare i tuoi figli o se ciò non sarà più possibile. Un grande silenzio ti ha inghiottita, ormai sette anni fa” dice il sindaco, ricordando anche la mamma della giovane, Giuseppina Caramanno, morta poco tempo fa.



“Quel che mi sento di dirti, se puoi leggere queste righe, è Scusa – aggiunge il primo cittadino -. Tra di noi probabilmente vive ancora, nascondendosi come un vile, chi sa. Gente che ha taciuto, che non ha voluto, in nessun modo, collaborare per ottenere chiarezza su quanto ti è successo. Questa città, composta da tanti onesti lavoratori, da persone capaci e laboriose, non vuole ospitare chi non è stato capace di fare la sua parte in questa vicenda quando invece ce n’era più bisogno. Per questo ti dico, cara Gessica, se i tuoi occhi ancora vedono, se il tuo cuore ancora batte, perdona quella parte di questa città che è ancora troppo silente e disinteressata. Una parte sempre più minoritaria che speriamo, prima o poi, sparirà”.

