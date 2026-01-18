La Protezione civile Regionale ha confermato che lunedì 19 e martedì 20 gennaio le condizioni meteo saranno avverse. In provincia di Agrigento è stata diramata l’allerta gialla. Per precauzione numerosi sindaci agrigentini stanno provvedendo a chiudere le scuole pubbliche e private, i parchi e tutte le aree di pertinenza pubblica. Dopo il sindaco di Agrigento, altri primi cittadini con proprie ordinanze hanno chiuso tutte le scuole di ogni ordine e grado degli istituti scolastici pubblici e privati.

A Canicattì niente scuola nei giorni 19 e 20 gennaio 2026 e comunque fino a cessata emergenza. A Lampedusa chiuse le scuole ed anche i giardini pubblici, impianti sportivi all’aperto, aree giochi esterne, cimiteri, vietate le manifestazioni all’aperto, sospese le attività commerciali su strada e aree pubbliche, sospese le attività lavorative che si svolgono prevalentemente all’aperto.

