Akragas ospite a Castellammare per “vendicare ” il pareggio dell’andata

Va di scena la diciottesima giornata del Campionato di Eccellenza girone A, e l’Akragas terza in classifica è ospite sul campo del Castellammare dopo la vittoria interna con il Monreale di domenica scorsa. La squadra di mister Vullo deve dare risposte dal punto di vista soprattutto delle prestazioni, per dimostrare che la squadra è concentrata sul campo nonostante le voci societarie.

Ecco che, quindi, la partita con il Castellammare assume i contorni di un vero e proprio crocevia stagionale : infatti, i biancazzurri da un lato devono vincere (e convincere )appunto per dare una risposta compatta all’ambiente, lasciando parlare il campo, dall’altro i Giganti devono vincere per restare in scia del Dattilo primo in classifica (vittorioso per 4 a 1 sul campo dell’Acamo), e del Canicattì secondo (corsaro sul campo dello Sporting Vallone per 1 a 0 ). Da segnalare che all’Esseneto, all’andata ,questa partita è finita sul punteggio di 1 a 1, quindi bisognerebbe vincere anche per “vendicare ” questo pareggio.

Sarà necessario offrire una buona prestazione, dato che sia Dattilo che Canicattì giocano in casa (rispettivamente contro il Mazara e il C.U.S. Palermo ) e vincendo entrambe allungherebbero ulteriormente sui biancazzurri in caso di risultato poco positivo.

Ecco il programma completo della diciottesima giornata .

Domenica 19 gennaio ore 15 :

Alba Alcamo 1928 – Pro Favara

Canicattì-C.U.S. Palermo

Castellammare Calcio 94- Akragas 2018

Cephaledium Calcio- Sporting Vallone

Dattilo Noir- Mazara Calcio

Oratorio S. Ciro e Giorgio- Geraci

Sancataldese Calcio- Parmonval

Domenica 19 gennaio ore 18:

Monreale-Don Carlo Misilmeri