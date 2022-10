Akragas ospita il Marineo: l’imperativo è tornare alla vittoria (VIDEO)

Domani, domenica 9 ottobre allo stadio Esseneto di Agrigento Ore 15.30 Akragas-Marineo per la quinta giornata di andata del campionato di Eccellenza girone A.Presentano la sfida mister Nicolò Terranova, il difensore centrale Akragas

Juan Manuel Barrera e il terzino sinistro Alessio Mannina. GUARDA IL VIDEO >>>

L’Akragas si appresta ad affrontare l’Oratorio San Ciro e Giorgio di Marineo, nella quinta giornata di campionato, con l’intento di ritornare alla vittoria. La squadra di Marineo, dopo aver disputato nella scorsa stagione un ottimo torneo, conquistando un importante settimo posto, quest’anno ha ottenuto soltanto due pareggi, di cui uno in trasferta contro la Nissa, nelle quattro gare finora disputate. L’Akragas, dopo il pareggio ottenuto nel finale a Casteldaccia, deve ritornare a vincere e per mirare alla vittoria finale, nelle gare tra le mura amiche, non deve sbagliare un colpo. Il pareggio di domenica scorsa non deve influire sul morale della squadra, che a Casteldaccia ha avuto la sfortuna di subire la rete avversaria ad inizio partita, incontrando poi delle difficoltà a causa del terreno di gioco in cattive condizioni. L’assenza forzata di Mansour, fermato per due turni dal giudice sportivo, costringerà il tecnico akragantino a trovare un valido sostituto per dare maggiore incisività in avanti.

Giovanni Trovato