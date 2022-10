Malore dopo avere trovato i ladri in casa: muore in ospedale

Non ce l’ha fatta il sessantaseienne favarese, Domenico Marchica, che era stato colto da un improvviso malore, dopo aver trovato all’interno della sua abitazione, ieri all’ora di pranzo, due ladri intenti a rovistare dentro casa. L’uomo è deceduto all’ospedale “San Giovanni di Dio” di Agrigento, dove era stato trasportato.

I carabinieri della Tenenza di Favara hanno avviato le indagini per ricostruire i fatti, e provare a risalire ai malviventi. Il sessantaseienne, una volta rientrato nel suo appartamento di via Saba, ha trovato i due ladri, i quali, scoperti, subito fuggiti a mani vuote. Un’ambulanza del 118 ha trasferito il favarese in ospedale dove però è deceduto poco dopo.