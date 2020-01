Akragas- Oratorio San Ciro e Giorgio: vittoria nel segno di capitan Gambino

Akragas : Paterniti, Lala, Cipolla, Ferrante, Mannina ; Licata, La Rocca Pirrone; Biondo; Santangelo, Gambino. All. Salvatore Vullo

Oratorio San Ciro e Giorgio : Di Paola, Romano, Bonanno, Di Peri, Prestigiacomo; Bertolino, Perricone , Di Giorgio ; Ciancimino, Clemente, Scillufo. All. Pietro Tarantino.

L’Akragas si impone sull’Oratorio San Ciro e Giorgio di Marineo grazie alla tripletta del proprio capitano, il numero 9 Giuseppe Gambino. Vittoria importante che da morale e fiducia in vista della trasferta a Sancataldo di domenica prossima.

I padroni di casa partono subito forte : i biancazzurri infatti sfiorano il vantaggio grazie ad un colpo di testa di Gambino che si spegne a pochi centimetri dal palo. Al 17° minuto è Pirrone ad andare molto vicino al gol, il quale però colpisce male il pallone. Ma la rete è vicina e il vantaggio arriva al 26 ° minuto, quando Biondo mette in mezzo un pallone diretto verso il secondo palo e Gambino la insacca alle spalle del portiere avversario, regalando il vantaggio ai Giganti .

Il pareggio arriva poco dopo: al 33° infatti, l’arbitro concede un rigore agli ospiti (a dire il vero molto generoso), per una trattenuta. Sul dischetto si presenta Clemente, che con la sua battuta spiazza Paterniti fissando il risultato sull’1-1 (risultato che terrà fino alla fine del tempo ).

La seconda frazione regala sin da subito emozioni , con l’Akragas che al quarto minuto della ripresa trova il nuovo vantaggio sempre con Gambino che scarta un difensore e batte Di Paola con una conclusione d’esterno. Al 76° minuto ancora Gambino fissa il risultato sul 3 a 1 finale grazie nuovamente al colpo di testa, suo marchio di fabbrica.

Akragas che con questa vittoria raggiunge al secondo posto il Canicatti (che ha perso per 3 a 1 sul difficile campo della Parmonval), e non perde contatto con la capolista Dattilo, vittorioso sul campo del Pro Favara per 2 a 1.

Classifica che recita quindi

Dattilo Noir : 47

Canicatti : 41

Akragas 2018 : 41

Sancataldese Calcio : 33

Geraci : 32

Castellammare Calcio 94 : 32

Sporting Vallone : 30

Parmonval : 29

Don Carlo Misilmeri : 26

Mazara Calcio : 25

Pro Favara : 21

C.U.S. Palermo : 19

Cephaledium Calcio : 16

Oratorio S. Ciro e Giorgio : 16

Monreale Calcio : 9

Alba Alcamo 1928 : 5