Ego International, il fatturato cresce al Sud

Questo secondo Ego International è dovuto alla crescita del settore alimentare che ha contribuito a aumentare il fatturato. Questo dato emerge anche da una ricerca effettuata da Ismea, in collaborazione con Fiere di Parma e Federalimentare, su 1.526 imprese alimentari dotate di bilancio e fatturato superiore a 10 milioni di euro.

Di tutto il complesso alimentare italiano soltanto il 23% si trova nel mezzogiorno ma negli ultimi tre anni, nonostante le dimensioni di quest’ultime si possano considerare medio-piccole, il fatturato è ha avuto un incremento maggiore nelle imprese meridionali (+5,4%) che in quelle del Centro-Nord (+4,4%).

Ego International racconta: quali sono le ragioni del successo di fatturato delle imprese del Sud?

Le ragioni del sorpasso in termini di fatturato secondo Ego International sono molteplici. Eccole nel dettaglio:

al Sud operano gran parte delle aziende dei settori più dinamici ed apprezzati, con ottime performance a livello nazionale quali lattiero-caseario, vino, salumi e carni;

nel territorio vi è una densa concentrazione di aziende che lavorano prodotti specifici in comparti che registrano da sempre ottime performance come caffè, cioccolato, prodotti da forno e olio;

l’incidenza di imprese di media dimensione con fatturato in crescita è maggiore per le imprese del Mezzogiorno;

vi sono imprese più giovani e solitamente proprio per questo sono più dinamiche. Hanno realizzato infatti un fatturato in crescita di due cifre (+12% contro il +8% del Centro-Nord).

Ego international: il “Made in Italy” è la forza della crescita.

Ego International, dopo un’intervista a campione fatta ad imprenditori di piccole imprese, ha rilevato che un elemento fondamentale per l’aumento del fatturato possa essere la spinta del marchio “Made in Italy”. Dal 2015 al 2018 infatti, il mercato UE è aumentato per oltre il 70% degli intervistati e oltre il 50% ha visto degli effetti molto positivi in termini di fatturato.

Partendo da questi dati per aumentare il fatturato delle aziende italiane, secondo Ego International, è utile far crescere la propria quota di mercato all’estero, facendo leva proprio sulla qualità dei prodotti originali Made in Italy.

Ego International precisa che ci sono ancora aspetti che si possono migliorare, come ad esempio il grado di innovazione che al Sud risulta inferiore rispetto ad altre zone italiane, oppure la forte dipendenza da fonti esterne per il finanziamento delle attività e quindi la difficoltà di accedere al credito per ulteriori investimenti.