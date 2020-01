In Sicilia arriva FeedPet, il benessere nella ciotola

Comunicato stampa – Un team di veterinari che elabora diete ad hoc per i nostri pets, così da garantire loro benessere e una lunga aspettativa di vita

FeedPet il benessere nella ciotola è un progetto che ha tre parole chiave: pet, alimentazione e salute.

Promosso da un team di veterinari, che prestano operano in quattro diverse regioni di Italia, si propone come un’innovazione necessaria per la salute dei pets. Da lì inizia un viaggio all’interno del mondo della dieta sana, concetto che va applicato a qualsiasi specie vivente, compresi i nostri animali domestici.

Duemilaquattrocento anni fa Ippocrate, celeberrimo medico ellenico, pronunciava una massima rimasta nella storia: “Fa del cibo la tua medicina e che la tua medicina sia il cibo”. Questa è una frase a dir poco illuminante. Prenderne coscienza e tornare a un’alimentazione consapevole, può garantire il benessere psicofisico del nostro amico a quattro zampe aiutandolo a vivere meglio e più a lungo.

Da questa idea nasce Feedpet, un gruppo di medici veterinari, che mettono a disposizione la loro lunga esperienza clinica e le specializzazioni conseguite per la gestione nutrizionale dei loro pazienti.

Feedpet elabora diete casalinghe, industriali o miste per cani e gatti in tutte le fasi della vita: dallo svezzamento all’età senile passando dalla gravidanza e dall’allattamento.

Formula diete per condizioni particolari come negli animali da lavoro, atleti, in sovrappeso, convalescenti .

Concerta piani dietetici specifici anche per animali affetti da patologie d’organo (come l’insufficienza renale, le epatopatie, le enteropatie, le calcolosi vescicali), da patologie metaboliche (come il diabete, l’ipertiroidismo o il Morbo di Cushing), alcune malattie infettive (come ad esempio la leishmaniosi), coadiuvando le terapie farmacologiche.

In Sicilia il progetto è capitanato dal dottore Marco Blumetti, stimato veterinario, che riceve a Palermo all’ambulatorio Santa Chiara in via Cappuccini, ma che presta consulenza anche in altre province dell’isola. Il dottore Blumetti lega passione, empatia, competenza ed esperienza. già elaborato diete che hanno letteralmente cambiato in meglio la routine alimentare di diversi pets, in taluni casi garantendo loro un’aspettativa di vita che al contrario si sarebbe notevolmente ridotta.

Il progetto FeedPet ci insegna che un’alimentazione consapevole non solo è possibile, ma è un diritto per il nostro pet ed un dovere per chi se ne prende cura. Nutrire bene il nostro amico a quattro zampe è fondamentale in tutte le fasi della sua vita, rimettendo al centro della sfera sociale un rituale che per millenni ha significato socializzazione, definizione delle scale gerarchiche ed attività ludica.

Attivo anche il sito web www.feedpet.net. Tra le pagine del portale potrete trovare tutti gli aggiornamenti di FeedPet, iscrivervi alla newsletter per essere costantemente aggiornati e chiedere una dieta personalizzata o una consulenza specifica.

FeedPet è la soluzione semplice e necessaria per rendere più lunga e armoniosa la vita del vostro amico a quattro zampe.