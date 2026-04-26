L’Akragas SLP conosce il nome del suo primo avversario nella corsa play-off: sarà il Pro Ragusa a presentarsi domenica, alle 16.30, al Totò Russo di Aragona. Sfida secca, con il vantaggio del fattore campo e dei due risultati su tre per i biancazzurri.

La stagione regolare si è chiusa con l’1-1 contro il Priolo, capolista e già promosso. Una partita dal clima quasi amichevole, senza particolari tensioni di classifica: l’Akragas già certa del secondo posto, il Priolo già padrone del campionato. Più che una battaglia, un allenamento utile per mettere minuti nelle gambe e guardare alla fase decisiva.

A sbloccare il match è stato Di Mora al 34’, poi nel finale il pareggio ospite firmato da Amara all’87’. Una sfida in cui mister Sebi Catania ha dato spazio a chi ha giocato meno in stagione e nel finale fatto esordire anche il terzo portiere Di Girolamo.

Adesso, però, cambia tutto. Da domenica non ci saranno più calcoli leggeri né partite di gestione. Inizia il percorso che l’Akragas vuole trasformare nell’obiettivo dichiarato: la promozione in Eccellenza.

“Il nostro obiettivo – ha sottolineato capitan Cipolla – rimane ottenere la promozione in Eccellenza. Qualunque sia la strada, non abbiamo alibi e dobbiamo ottenere questo risultato”.

Tabellino

Akragas SLP-Priolo F.C. 1-1

Reti: 34’ Di Mora, 87’ Amara.

Akragas SLP: Manna, Tavella, Fragapane, Ferotti, Cipolla, Messina, Rizzo, Di Mora, Vitelli, Casucci, Tripoli.

A disposizione: Cagnina, Vizzini, Cammilleri, Ten Lopez, Di Maria, Russo, Marrone, Llama, Di Girolamo.

Allenatore: Sebastiano Catania.

Priolo F.C.: D’Alessio, Carastro, Cassia, Pitino, La Mesa, Amara, Migneco, Bonaccorso, Cester, Carra, Saraceno.

A disposizione: Mahmoud, Intagliata, Ferro, Costa.

Allenatore: Maurizio Intagliata.

Arbitro: Ettore Maria Occhipinti di Palermo.

Assistenti: Federico Principato e Pietro Bennici di Agrigento.

Ammoniti: Migneco.

Sostituzioni Akragas: 45’ Di Maria per Ferotti, 55’ Cammilleri per Cipolla, 72’ Russo per Tripoli, 72’ Llama per Vitelli, 80’ Di Girolamo per Manna.

Sostituzioni Priolo: 58’ Intagliata per La Mesa, 68’ Ferro per Carastro, 75’ Costa per Pitino, 80’ Mahmoud per D’Alessio.

Segui il canale AgrigentoOggi su WhatsApp