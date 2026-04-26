Finisce in parità 1-1 l’ultima partita del campionato di Promozione tra Akragas Slp e Priolo. Al Totò Russo di Aragona il clima è più sereno rispetto al mercoledì di Coppa. Priolo giù promosso in Eccellenza e Akragas sicura di partecipare ai play off.

Il mister Seby Catania ha schierato la propria squadra con molte seconde linee effettuando un ampio turnover con diversi cambi nella ripresa per gestire le energie in vista dei play-off e del ritorno della semifinale di Coppa Italia in trasferta ancora una volta con il Priolo. Andata 2-1 per i biancazzurri.

La gara. Akragas in vantaggio nel primo tempo con Di Mora. Nella ripresa, a cinque minuti dalla fine, quando la partita sembrava ormai indirizzata verso la vittoria della formazione agrigentina, è arrivata la beffa con il Priolo che ha trovato la rete del definitivo pareggio.

26° Giornata Campionato Promozione Girone D

Akragas Slp 1 – Priolo F.C. 1

Arbitro:Ettore Maria Occhipinti di Palermo

Assistenti: Federico Principato e Pietro Bennici di Agrigento

Formazione Akragas Slp: Manna-Tavella-Fragapane-Ferotti-Cipolla-Messina-Rizzo-Di Mora-Vitelli-Casucci-Tripoli

A disposizione:Cagnina-Vizzini-Cammilleri-Ten Lopez-Di Maria-Russo-Marrone-Llama-Di Girolamo

Allenatore Sebastiano Catania

Formazione Priolo F.C: D’Alessio-Carastro-Cassia-Pitino-La Mesa-Amara-Migneco-Bonaccorso-Cester-Carra-Saraceno

A disposizione: Mahmoud-Intagliata-Ferro-Costa

Allenatore:Maurizio Intagliata

Reti Akragas Slp: Di Mora 34′-

Reti Priolo F.C: Amara 87′

Sostituzioni Akragas Slp: Ferotti ( Di Maria 45′)-Cipolla ( Cammilleri 55′)- Tripoli (Russo 72′) -Vitelli (Llama 72′)-Manna (Di Girolamo 80′)

Sostituzioni Priolo F.C.: La Mesa (Intagliata 58′)-Carastro (Ferro 68′)- Pitino (Costa 75′)-D’Alessio (Mahmoud 80′)

Ammoniti Priolo F.C.: Migneco 13″-

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