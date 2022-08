Akragas: nuovo rinforzo in attacco, arriva Francesco Vitelli

L’Akragas piazza un altro importante colpo di mercato. La Società del Presidente Giuseppe Deni è lieta di annunciare l’ingaggio del forte attaccante Francesco Vitelli, classe 1990, lo scorso anno in forza all’Agropoli in Eccellenza con 7 reti all’attivo tra campionato e playoff.

Vitelli ha alle spalle una carriera importante in Serie D ed Eccellenza. Nel massimo campionato dilettantistico ha vestito le maglie di Bitonto, Castrovillari, Pontedera, Campobasso, Torrecuso, Olympia Agnonese e Real Giulianova. In Eccellenza invece ha giocato con Melfi, Vigasio, Francavilla, Fornelli, Subbiano e Agropoli.

In carriera ha collezionato oltre 170 partite e messo a segno più di 70 gol. Il calciatore, inoltre, questa mattina ha già preso parte all’allenamento di rifinitura in vista della partita di domani contro la Pro Favara per il match di andata del primo turno di Coppa Italia di Eccellenza. Il derby agrigentino si disputerà alle ore 17, allo stadio Esseneto di Agrigento.