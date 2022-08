Realmonte, a Villa Romana la “festa della musica”

Villa Romana di Realmonte ha ospitato la terza edizione della Festa della Musica che in questa edizione ha visto esibirsi oltre a giovani musicisti realmontini, anche musicisti giovanissimi e meno giovani con al loro attivo una esperienza artistica ricca di affermazioni in prestigiosi concorsi musicali ed apprezzate partecipazioni in importanti stagioni concertistiche. “ Questa iniziativa– afferma il sindaco Sabrina Lattuca– rappresenta un ulteriore momento dedicato alla bellezza e in questo caso alla musica in uno dei luoghi più belli del territorio di Realmonte, Villa Romana, che grazie alla collaborazione con il direttore dell’ente parco arch. Roberto Sciarratta si appresta ad ospitare una programmazione finalizzata alla realizzazione di eventi artistici”.

La serata, coordinata dal prof. Stefano Tesè è stata organizzata grazie alla collaborazione con la “Proloco Scala dei Turchi” di Realmonte

“ Il programma della serata– spiega il prof. Stefano Tesè– ha previsto brani eseguiti da diversi strumenti, dalla viola da gamba al clarinetto, dal pianoforte al sax ed ancora il violino ed è stato arricchito dalla presenza di giovani musicisti affermati: Nereo Dani, Federico Pivato , Giuseppe Villa, Calogero Fiannaca Gabriele Melilli, Alessandro Alongi, Salvatore Collura, Marina Tesè, Salvatore Cutro, Giuseppe Francolino, Alessio Francolino”.