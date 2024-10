In sala stampa il tecnico biancazzurro ha analizzato le cause della sconfitta contro una squadra che è riuscita a strappare la vittoria con due gol dovuti probabilmente a errori di disattenzione

“Non abbiamo avuto il coraggio di vincere”. Per mister Bonfatto la squadra non ci ha creduto fino in fondo e ha peccato di disattenzione soprattutto nel secondo tempo.”Abbiamo perso incassando due gol di testa molto simili tra loro. Non possiamo permetterci di sbagliare in questo modo,” – ha detto in sala stampa al termine dell’ incontro con il Sant’ Agata. In una classifica in cui l’ Akragas è ancora ultima, per il tecnico biancazzurro, occorre fare punti. “Mercoledì con il Ragusa l’ imperativo è vincere” – ha spiegato. “Con questi giocatori non possiamo permetterci di fare passi falsi, siamo in casa e a prescindere dalla squadra che incontriamo dobbiamo dare segnali chiari e non fare prestazioni a metà come quelle di oggi con il Sant’ Agata” – ha concluso Bonfatto.

