Akragas ko a Sant’Agata: la terza vittoria consecutiva dei padroni di casa ribalta il vantaggio di Grillo. Ora si fa dura, mercoledì il derby col Ragusa

Non passa l’ Akragas a Sant’ Agata di Militello dove la.squadra di casa alla sua terza vittoria consecutiva vince per 2 reti a 1. Eppure la squadra di Lillo Bonfatto era andata in vantaggio con un rigore messo a segno da Grillo al 39′. Ma la rete di Capomaggio al 7′ della ripresa riporta sul pari le due squadre. Annullata anche una rete al Sant’ Agata per fuorigioco. Finisce così l’ incontro valido per la settima giornata di Campionato di Serie D girone I. Per l’ Akragas si mette male e mercoledì c’ è già il derby in casa con il Ragusa .

